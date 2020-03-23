В Москве еще одну пациентку вылечили от коронавируса

В столице России еще одну пациентку вылечили от коронавируса. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: "Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже 9 пациентов. Это хорошая динамика".

Девушка со своей семьей недавно вернулась из Италии. В инфекционную клиническую больницу №1 с ней госпитализировали и ее мать. Врачи диагностировали у девушки коронавирус, а у матери диагноз не подтвердился. Вскоре женщину выписали.

Ее дочь прошла курс лечения и провела в изоляции в боксе две недели. Состояние пациентки было удовлетворительное, болезнь протекала легко. Анализы показали полное отсутствие коронавирусной инфекции в организме. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и очень благодарна врачам за помощь.

Отец девушки также находится под наблюдением врачей в медцентре в Коммунарке. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, осложнений нет.

Напомню, первый выздоровевший пациент был выписан из инфекционной больницы 7 марта.