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23.03.2020 11:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве запустили новый онлайн-сервис для предпринимателей

Текст: Александр Мелешенко

На портале столичной мэрии mos.ru запустили новый онлайн-сервис, который облегчит жизнь предпринимателям. Они смогут вносить данные в московский торговый реестр онлайн, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фото: Алексей Бурло
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До появления сервиса коммерсантам, занимающимся торговлей и поставкой товаров, для внесения или корректировки информации о принадлежащих им объектах нужно было приходить в управу с пакетом бумажных документов. Теперь же бизнесмены смогут в любое время посмотреть онлайн, какие данные об их объектах внесены в реестр и при необходимости внести изменения удаленно, через личный кабинет юрлица.

Исправленная информация попадет на согласование в управу и префектуру. Если будут обнаружены неточности, то их исправят и отправят предпринимателю для подтверждения, а проверенные данные занесут в реестр.

"Цифровизация упрощает межведомственные согласования, экономит предпринимателям силы и время. Уже сейчас на портале mos.ru им доступно больше 220 онлайн-услуг и сервисов", - подчеркнула Наталья Сергунина.

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