В Москве запустили новый онлайн-сервис для предпринимателей

На портале столичной мэрии mos.ru запустили новый онлайн-сервис, который облегчит жизнь предпринимателям. Они смогут вносить данные в московский торговый реестр онлайн, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

До появления сервиса коммерсантам, занимающимся торговлей и поставкой товаров, для внесения или корректировки информации о принадлежащих им объектах нужно было приходить в управу с пакетом бумажных документов. Теперь же бизнесмены смогут в любое время посмотреть онлайн, какие данные об их объектах внесены в реестр и при необходимости внести изменения удаленно, через личный кабинет юрлица.

Исправленная информация попадет на согласование в управу и префектуру. Если будут обнаружены неточности, то их исправят и отправят предпринимателю для подтверждения, а проверенные данные занесут в реестр.

"Цифровизация упрощает межведомственные согласования, экономит предпринимателям силы и время. Уже сейчас на портале mos.ru им доступно больше 220 онлайн-услуг и сервисов", - подчеркнула Наталья Сергунина.