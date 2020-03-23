В Подмосковье открыли две лаборатории, где можно провести тест на коронавирус

В Красногорске и Серпухове открылись две лаборатории, в которых можно провести исследования на коронавирусную инфекция. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, эти лаборатории помогут снять огромную нагрузку, которую сегодня испытывает лабораторная служба Роспотребнадзора. Еще три подобных лаборатории власти планируют открыть в ближайшее время. "Хочу обратить внимание на то, что исследование выполняется только по назначению врача", - подчеркнула Стригункова, добавив, что врачи отправляют на тесты людей, прибывших из-за рубежа, тех, кто контактировал с уже заболевшими гражданами, а также больных пневмонией или тяжелой формой ОРВИ.