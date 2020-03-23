В Подмосковье появились торговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой

Гречка, туалетная бумага, медицинская маска, антибактериальное мыло и чеснок - такой набор загрузили предприниматели в вендинговый автомат в подмосковном Сергиевом Посаде. Желающие могут приобрести коронависурный набор за 200 рублей, сообщает телеканал "360".

Торговый автомат установлен как раз напротив городской администрации. И, по словам его владельцев, акция задумывалась как шуточная - в выключенный автомат загрузили все то, что граждане в последнее время сметают с полок в торговых сетях. Но затем автоматы включили, поскольку выяснилось, что какие-то отдельные предметы из коронавирусного набора нигде в округе больше купить невозможно.

Более того - теперь владельцы всерьез задумались о том, чтобы отдельно поставить несколько автоматов с масками и антисептическими гелями. Это избавит граждан от походов в аптеки за подобными мелочами.