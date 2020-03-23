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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Подмосковье появились торговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Гречка, туалетная бумага, медицинская маска, антибактериальное мыло и чеснок - такой набор загрузили предприниматели в вендинговый автомат в подмосковном Сергиевом Посаде. Желающие могут приобрести коронависурный набор за 200 рублей, сообщает телеканал "360".

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Торговый автомат установлен как раз напротив городской администрации. И, по словам его владельцев, акция задумывалась как шуточная - в выключенный автомат загрузили все то, что граждане в последнее время сметают с полок в торговых сетях. Но затем автоматы включили, поскольку выяснилось, что какие-то отдельные предметы из коронавирусного набора нигде в округе больше купить невозможно.

Более того - теперь владельцы всерьез задумались о том, чтобы отдельно поставить несколько автоматов с масками и антисептическими гелями. Это избавит граждан от походов в аптеки за подобными мелочами.

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