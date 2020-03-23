В регионах начали проверять граждан, находящихся на самоизоляции

В российских городах создают мобильные бригады по проверке граждан, находящихся в режиме самоизоляции. Волонтеры из рязанского медуниверситета обходят горожан, вернувшихся из-за рубежа. А в Вологодской области поставили дело на профессиональную основу - создали 100 мобильных групп из сотрудников полиции, Росгвардии и социальных работников.

В Рязани волонтеры - студенты и ординаторы Рязанского медуниверситета. В списке, размещенном на сайте вуза, более сотни человек. Их не заставляли вступать в ряды добровольцев. По словам ректора вуза, было собрание, на котором ребятам предложили помочь оперативному штабу по противодействию распространению коронавируса в регионе собрать более полную информацию о ситуации. Многие согласились, в том числе и иностранные студенты, хорошо говорящие по-русски. По словам ректора РязГМУ Романа Калинина, иностранцы тоже хотят внести свою лепту в борьбу с вирусом в стране, где сейчас живут. Основная трудность, с которой столкнулись волонтеры, - им не всегда открывают двери.

Волонтеры предлагают людям ответить на несколько вопросов: когда, откуда приехали, как себя чувствуют, соблюдают ли карантин? Адреса рязанцев, побывавших за границей после 1 марта, волонтеры получают из УМВД. Всю собранную информацию передают туда же. "Она никуда не уходит", - подчеркнул Роман Калинин.

Сейчас волонтерам-медикам вуз выделил автотранспорт, чтобы они могли оперативней объехать все адреса. Теперь они проводят рейды не только в областном центре, но и выезжают в районы.

В Вологодской области создали 100 мобильных групп из сотрудников полиции, Росгвардии и социальных работников, которые должны контролировать жителей региона, находящихся на самоизоляции. В Вологде уже прошли первые рейды. Работа начинается с инструктажа в городском центре гражданской защиты. У всех членов мобильных групп есть антисептики, они в масках. На автомобиле полицейские и соцработники выезжают по указанным адресам.

Люди, которые открывают двери, тоже в масках. Участники мобильных групп должны удостовериться, что конкретный человек находится дома на карантине. При обходе приехавших из-за рубежа будут выдавать под роспись уведомления об информировании, методические рекомендации, а также анкету, результаты которой занесут в электронную базу.

Мобильные группы напоминают гражданам, что они не должны выходить из дома, по возможности находиться в разных комнатах и исключить контакты с членами своей семьи и другими лицами, пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами, средствами защиты. Они должны также приобретать продукты через интернет либо с помощью волонтеров.Работа мобильных групп будет постоянной. Ее станут корректировать, учитывая граждан, вновь прибывших из туристических поездок.