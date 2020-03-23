В Москве создали штаб для контроля состояния промпредприятий

В столице создали оперативный штаб, занимающийся мониторингом состояния промышленных предприятий города. Инициатором создания штаба стал департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По данным пресс-службы департамента, сотрудники штаба отслеживают проблемы с поставками и запасами сырья на предприятиях, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции для обеспечения безопасности сотрудников. В их обязанность входит мониторинг угрозы, которые могут вести к приостановке деятельности заводов или снижению объемов производства. При этом каждому предприятию выделили персонального менеджера, который ведет предприятие и держит связь с ним круглосуточно. Также промышленники могут обратиться к властям по любым вопросам.

- На территории Москвы расположено более 700 промышленных предприятий. В данный момент у нас проходит не только мониторинг ситуации, но и организована видеоконференцсвязь с предприятиями города и подведомственными организациями. Сейчас ситуация стабильная, все предприятия работают в штатном режиме. При необходимости пищевые предприятия города готовы увеличить объемы производства, - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.