Отделение для больных с коронавирусной инфекцией открылось в недавно построенном Перинатальном центре городской клинической больницы N 67 имени Ворохобова. Помещения переоборудовали за десять дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По мере нарастания угрозы коронавируса, напомнил он, в Москве принимаются серьезные меры. "Сегодня было объявлено о переводе на домашний режим горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Это очень важно, поскольку в первую очередь мы должны заботиться о них, - пояснил глава города. - Также начали работать девять городских лабораторий, где тестируют на коронавирус".

Одновременно с этим, по словам Собянина, для лечения пациентов с коронавирусом временно переоборудовано семь больничных корпусов. Один из них - в больнице N 67 на улице Саляма Адиля. Здесь открыто отделение на 330 коек с реанимацией на 20 коек. Если потребуется, количество мест можно увеличить до 500. "При необходимости мы перепрофилируем для лечения от коронавируса еще порядка 10 больничных корпусов и даже целые городские стационары", - отметил Сергей Собянин.

В Москве также начали работать девять городских лабораторий, где тестируют на коронавирус

На переоснащение ушло десять дней. Как рассказал главный врач 67-й больницы Андрей Шкода, в здании установлены новые шлюзы, препятствующие распространению инфекции, а также специальные бактерицидные установки для поддержания чистого воздуха. Развернуто все необходимое оборудование, включая эндоскопию, ЭКГ, УЗИ, системы переливания крови, компьютерный томограф, рентгеновский аппарат. Имеется операционная для оказания экстренной хирургической помощи. Открыта и собственная лаборатория, где будут тестировать на коронавирус. Здесь планируют проводить до 500 исследований в сутки не только у пациентов, но и по заказам городских поликлиник и "скорой помощи".

70 тысяч рублей доплачивают в Москве врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией

По словам главврача, в больнице созданы комфортные маломестные палаты. Они оборудованы индивидуальными санузлами, системой вентиляции и обеззараживания воздуха. В наличии имеются все необходимые медикаменты, включая противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты. Для пациентов организуют пятиразовое питание. В отделении будут работать 34 врача: терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, инфекционисты и эпидемиологи, а также 94 медсестры. Для персонала больниц столичные власти ввели надбавки к заработной плате. Врачам - 70 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу - 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу и другим сотрудникам - 30 тысяч рублей. Если коронавирус будет набирать обороты, город готов выделить для лечения больных еще десять корпусов, подчеркнул Собянин.