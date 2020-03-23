В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников

Воронежские власти следят за ситуацией с льготными путевками, отданными детям чиновников в обход нуждавшихся. Если собранные прокуратурой факты подтвердятся, виновные будут уволены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Если факты, озвученные прокуратурой относительно управления соцзащиты в Воробьевском районе, получат подтверждение в ходе следствия и вероятного суда, причастные должностные лица будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ", - говорится в официальном комментарии.

Путевки в санаторий без очереди выделили своим детям сотрудники управления соцзащиты по Воробьевскому району. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям. На бумаге получилось, будто бы другим семьям - стоявшим на очереди - льготную поездку в санаторий предлагали, но те ответили отказом. Теперь "отказники" заявили, что путевки им никто не предлагал.

Списки получателей составлялись без учета специализации санаториев. Чиновники не стали запрашивать в медучреждениях района данные о детях, которым показано курортное лечение по тому или иному профилю.

"Кроме того, выявлен факт необоснованного признания семьи одного из работников управления соцзащиты малоимущей с последующей выплатой ежемесячного пособия и предоставлением путевки его дочери в санаторий Ялты. Достоверность сведений о доходах членов семьи при предоставлении ей государственной помощи не проверялась", - добавили в прокуратуре.

Материалы об этом направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Действия служащего могут расценить как мошенничество при получении выплат. Такой состав преступления предусмотрен частью 1 статьи 159.2 УК РФ.

В пресс-службе правительства Воронежской области заверили, что региональные власти внимательно ознакомились со случившимся и находятся в контакте с правоохранительными органами.

"Если факты, озвученные прокуратурой относительно управления соцзащиты в Воробьевском районе, получат подтверждение в ходе следствия и вероятного суда, причастные должностные лица будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ", - говорится в официальном комментарии.