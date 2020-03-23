Гидрометцентр пообещал теплое, но не экстремальное лето

Весной и летом нынешнего года температура воздуха во всех регионах страны будет около и выше нормы, рассказал на онлайн-пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Росгидромет и Гидрометцентр представил прогноз погоды и осадков на так называемый вегетационный период - с апреля на сентябрь.

Так, в апреле около и выше нормы температура ожидается на северо-западе России и в Сибири. На европейской части около нормы.

Май выше нормы окажется в западных районах, в том числе и в московском регионе, а также в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии. Во всех остальных регионах около нормы. Избыток осадков может быть на севере Сибири.

В июне дефицит осадков возможен на западе европейской территории. Выше нормы - на Урале и севере Сибири.

Июль по температуре ожидается в пределах нормы. Избыток осадков возможен на юге Западной Сибири. На европейской территории август будет комфортным и без обильных осадков.

Сентябрь пока представляется синоптикам довольно неоднородным месяцем. Бабье лето, скорее всего, будет, но в каких числах, сейчас, конечно, сказать невозможно. Хотя в последние годы бабье лето в сентябре всегда было, причем по несколько раз за осень.