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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке морпехи ТОФ обстреляли вулканы

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке расчеты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, взаимодействуя со специалистами регионального противолавинного центра, обстреляли лавиноопасные участки в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Обстрел сопок и перевалов проводился на лавиноопасных направлениях из 120-миллиметровых минометов "Сани". Огневые позиции расчетов находились на безопасном удалении, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он добавил, что районы предварительно оцепили. Всего к обстрелу привлекали пять единиц техники и около 20 военнослужащих.

Справка "РГ"

Обстрел ежегодно проводится по заявке противолавинного центра Камчатского края, чтобы не допустить возникновения ЧС, связанных со сходом лавин.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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