На Камчатке морпехи ТОФ обстреляли вулканы

На Камчатке расчеты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, взаимодействуя со специалистами регионального противолавинного центра, обстреляли лавиноопасные участки в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной.

- Обстрел сопок и перевалов проводился на лавиноопасных направлениях из 120-миллиметровых минометов "Сани". Огневые позиции расчетов находились на безопасном удалении, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он добавил, что районы предварительно оцепили. Всего к обстрелу привлекали пять единиц техники и около 20 военнослужащих.

Справка "РГ"

Обстрел ежегодно проводится по заявке противолавинного центра Камчатского края, чтобы не допустить возникновения ЧС, связанных со сходом лавин.