На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую самолетом полосу

В камчатском поселке Тиличики пассажирский самолет Як-40 приземлился на взлетно-посадочную полосу, занятую другим самолетом.

- Сел благополучно, жертв нет, повреждений воздушного судна нет, - рассказал РИА Новости транспортный прокурор Камчатки Дмитрий Лосев.

Что заставило Як-40 так рисковать, выясняет Камчатское межрегиональное управление Росавиации. Проверка ведется по статье о соблюдении требований безопасности полетов.

Справка "РГ"

Як-40 - турбореактивный пассажирский самолет для местных авиалиний, разработанный в СССР в 1960-е годы. Максимальная скорость - 546 километров в час, в зависимости от варианта компоновки может взять на борт 27, 31, 34, 36 или 40 пассажиров.