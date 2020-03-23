На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме

В Сахалинской области задержали двух студентов, которые собирались устроить теракт в одном из техникумов региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть вторая статьи 205.2 УК РФ).

По итогам экспертиз оружия, боеприпасов, документов могут быть заведены дела и по другим статьям.