Названы профессии с самыми большими зарплатами в регионах

Лидерами по уровню зарплат в России стали Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Именно в этих регионах за свой труд можно получать до 350 тысяч рублей в месяц (это сумма уже с вычетом налогов). К такому выводу пришли эксперты РИА Новости, проанализировав данные за 2019 год.

В 23 регионах самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Также хорошими заработками могут похвастаться работники финансовой отрасли, прежде всего банковской сферы. Интеллектуальный труд также зачастую оплачивается неплохо. Есть регионы (их три), где наиболее обеспеченные работники - это ученые.

А вот в экономически слабых регионах самые высокооплачиваемые должности - в госслужбе, транспортной отрасли и в энергетике.