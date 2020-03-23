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23.03.2020 15:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Родителям вернут деньги за путевки в детские лагеря

Текст: Антон Валагин (Смоленск) , Артем Красиков (Хабаровск) , Наталья Саванкова (Пенза) , Анна Скудаева (Кострома) , Ольга Штейн (Екатеринбург) , Анна Юркова (Краснодар)
"Российская газета" проверила, какова судьба весенних смен в детских оздоровительных лагерях. Закрывают ли их? Если закрывают, то, как вернуть за путевки деньги, и что будет с летними сменами?

И деньги вернут, и детей развлекут

В Хабаровском крае из-за карантинных мер, связанных с профилактикой распространения коронавируса, принято решение отменить весенние смены в детских оздоровительных и пришкольных лагерях.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Встречать школьников на недельных каникулах должны были три загородных оздоровительных центра и 218 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Сотни родителей заранее спланировали отдых ребят и давно уже приобрели путевки.

Однако теперь, когда стало известно, что все массовые мероприятия отменяются, возник вопрос о возврате денег за несостоявшийся отдых.

В министерстве образования и науки региона отметили, что для возврата всей суммы необходимо обратиться к руководству лагеря. "Такие случаи бывают ежегодно, просто в меньшем масштабе. Ведь часто у семьи меняются планы, ребенок может заболеть или не захочет уезжать из дома. Поэтому нужно решить этот вопрос с руководством учреждения в соответствии с договором", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Если же хотели отправить сына или дочь в пришкольный лагерь, то информацию можно получить в управлении образования муниципалитета. А на вопросы родителей о занятости детей в период карантина ответят работники Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Специалисты организуют консультации не только на "горячей линии", но и на прямых эфирах в Instagram.

Речь о продаже путевок на летние каникулы пока не стоит: до 1 мая идет подача заявок на открытие лагерей в реестр детских оздоровительных организаций. Да и будут ли дети организованно отдыхать с 1 июня или смены отложат, пока неизвестно.

Лето пока под вопросом

Как рассказала заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина, пока определенности по детскому летнему отдыху нет. Путевки в лагеря продаются с января.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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А с 24 марта закрыты все всероссийские детские оздоровительные центры, работающие в круглогодичном режиме. В Костромской области лагеря должны работать с 1 июня. Решение об открытии или отмене начала летней оздоровительной кампании в регионе еще не принято. Будет обсуждаться отдельно.

Для тех родителей, кто купил путевки, но хочет от них отказаться, будет организован прием в департаменте соцзащиты. Проблем с возвратом путевок не будет.

Практика отработана. Так, деньги за отмененные спектакли после закрытия драматического театра зрителям выдают через департамент культуры. Родителей просят немного подождать: ситуация с путевками прояснится в ближайшее время. Возможно, отменят первую и вторую смены, а третью и четвертую сохранят. Все зависит от эпидситуации.

В школах открыли дежурные группы

В Пензенской области весенние каникулы наступили еще 17 марта вслед за сообщением о первом заразившемся в регионе. Тогда же стало известно, что не будет пришкольных лагерей, которые обычно работали в это время.

Фото: iStock
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Деньги за питание детей родителям вернули в полном объеме - перевели на карточку.

Для тех, кому не с кем оставить ребенка младшего школьного возраста дома, с 23 марта в каждой школе работают дежурные группы. Они формируются по заявке на каждый день и пребывание детей в них строго ограничено. Ребята приносят еду из дома и не покидают классную комнату. С детьми работают педагоги.

За все платил бюджет

Указом губернатора Смоленской области все массовые мероприятия с участием детей сейчас отменены. В том числе и весенние детские лагеря.

"Но родители при этом ничего не теряют, так как эти лагеря проводятся исключительно за счет бюджета", - рассказала руководитель департамента социального развития Смоленской области Татьяна Конашенкова.

Больше пятидесяти? Не открываем!

На Среднем Урале власти решили не рисковать. "Если речь идет о лагерях свыше 50 человек, они открываться не будут", - сказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Людям, которые уже оплатили поездку, вернут деньги.

"Сириус" выходит на связь

В Краснодарском крае всероссийские детские центры "Орленок" в Туапсинском районе и "Смена", расположенный под Анапой в селе Сукко, официально отменили весенние образовательные смены.

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В региональном министерстве образования пояснили, что школьники смогут отдохнуть в другие месяцы - руководство лагерей сейчас решает вопрос о переносе программ на летнее время.

Для школьников, которые находятся на дистанционном обучении, в дни каникул предложен целый комплекс онлайн-программ для профессиональной ориентации и технического творчества. Свои ресурсы бесплатно открыли учебные центры, библиотеки, музеи мира, образовательный центр "Сириус".

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