Сахалинские инспекторы ГИМС спасли потерявшую море нерпу

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, патрулировавшие побережье залива Мордвинова, спасли на берегу озера Тунайча в районе санатория "Лесное озеро" небольшого морского зверька, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

- Когда мы приехали, нерпу уже окружали одичавшие собаки. Их отогнали имевшимися сигнальными средствами. После этого встал вопрос о доставке животного к морю, - цитирует пресс-служба старшего государственного инспектора ГИМС Дмитрия Селина.

По его словам, до открытой воды было почти пять километров, и на всем этом пути инспекторы не увидели ни одной полыньи. Так что объяснить, как и зачем нерпа проделала такой путь по суше, спасатели не смогли.

Млекопитающее завернули в чехол от снегохода, погрузили в сани и довезли до устья протоки Красноармейской, соединяющей Тунайчу с Охотским морем. Там зверя выпустили на лед, откуда он ушел в воду.