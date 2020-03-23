В Хабаровске тигры стали заложниками карантина из-за коронавируса

Авторы циркового шоу с белыми тиграми обратились к людям за помощью. В связи с карантином, введенным для профилактики распространения коронавирусной инфекции в стране, представления всех цирков временно запретили. На тот момент цирк, в котором выступают редкие хищники, находился в Хабаровске и оказался заложником ситуации.

"В данный момент мы находимся на полном самообеспечении. Самая большая статья расходов - это закупка мяса для наших тигруль. Нас ждут непростые времена", - написали авторы шоу в Instagram.

Они попросили неравнодушных людей поддержать животных, купив что-то из сувениров. Жители разных регионов страны мгновенно откликнулись. Многие перечисляли деньги просто так, не прося ничего взамен. Однако владельцы тигров все же попросили их написать адреса, чтобы в знак благодарности выслать им открытки.