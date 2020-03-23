В Якутии установлены распространители фейков о коронавирусе

В Якутии выявлены девять человек, распространявших заведомо ложную информацию о коронавирусе.

Правоохранительные органы обнаружили 286 фейковых новостей о распространении COVID-19. Девять распространителей установлены, сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии со ссылкой на министра внутренних дел региона Владимира Прокопенко.

Комментируя эту информацию, заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина подчеркнула:

- В отношении этих людей будет выработан алгоритм административной ответственности.

Она призвала якутян доверять только официальной информации, источниками которой в являются органы госвласти.