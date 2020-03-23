В Южно-Сахалинске пять детей отравились хлором в бассейне

Сотрудники Следственного управления СК по Сахалинской области начали проверку после того, как в субботу пять детей в возрасте от четырех до 11 лет отравились парами хлора в бассейне.

Ребята отдыхали вместе с родителями в одном из банных комплексов Южно-Сахалинска - праздновали день рождения. Там они искупались в бассейне. Судя по всему, в нем оказалось слишком много хлора, которым обычно обеззараживают воду, потому что спустя некоторое время у детей возникли признаки отравления.

"Двое срочно госпитализированы в больницу, трое отправлены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе регионального СК.