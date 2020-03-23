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23.03.2020 08:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье приостановят работу театров, музеев и бассейнов

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Власти Приморья приняли решения приостановить работу учреждений культуры - театров, музеев, картинных галерей, бассейнов, - а в спортивных залах ограничить количество посетителей до 50 человек. Меры принимаются, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба правительства края.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Кроме того, власти Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска к сегодняшнему вечеру должны подобрать помещения для обсерваторов, где будут проходить 14-дневный карантин люди, вернувшиеся из-за границы, не имеющие возможности отправиться на самоизоляцию. Это должны быть помещения, удаленные от мест массового пребывания людей, оборудованные всем необходимым для проживания.

По данным главного санитарного врача Приморского края Татьяны Детковской, на сегодняшний день в регионе не зарегистрировано случаев заболевания COVID-19.

Кстати

Запрет на проведение массовых мероприятий, независимо от количества участников введут в Еврейской автономной области. Ранее меры были мягче: с 18 марта в Биробиджане ввели ограничения на проведение досуговых мероприятий: в них разрешалось участвовать максимум 35 детям и 50 взрослым. Также сегодня на заседании оперативного штаба глава региона Ростислав Гольдштейн предложил закрыть на карантин бассейны.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток ДФО Еврейская АО Биробиджан Распространение коронавируса COVID-19

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