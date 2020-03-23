Новости

Мадридский торгово-развлекательный комплекс превратили в морг 21:49
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора 21:44
МВФ: Международную экономику ждет рецессия 21:44
Член МОК: Решение о переносе Олимпиады в Токио уже принято 21:42
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса 21:37
В Крыму временно закрыт Никитский ботанический сад 21:36
В Подмосковье появились торговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой 21:21
Минск: МИД помог вернуться домой почти 3,5 тыс. белорусов 20:53
Вернувшихся из Британии дагестанских школьников отправили в карантин 20:45
Под Новгородом нашли останки советского летчика со странными погонами 20:30
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро 20:24
Евродепутат протестует против пандемии неонацизма в Латвии 20:21
В Петербурге введут упрощенный порядок госзакупок 20:18
Посольство выясняет ситуацию вокруг задержанной в Черногории россиянки 20:14
Министр ЖКХ Крыма освобожден от должности 19:55
Немецкие врачи выделили основные и второстепенные симптомы COVID-2019 19:37
На Украине ввели режим ЧС еще в трех областях 19:34
Археологи рассказали о "чуме", убившей жителей города Чатал-Хююк 19:28
Главный санитарный врач РФ ответит на вопросы в программе "Познер" 23 марта 19:25
Возгорание на берегу Чистого залива Москва-реки локализовано 19:23
Экс-мэр Керчи назначен гендиректором музея "Киммерия Волошина" 19:20
В тюрьмах США введены новые правила из-за вспышки короновируса 19:18
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном 19:09
Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат 19:04
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В регионах закрывают весенние смены в детских лагерях. Деньги родителям вернут. Свои онлайн-ресурсы бесплатно предоставляют детям учебные центры, библиотеки и музеи.

В Хабаровском крае встречать школьников на недельных каникулах должны были три загородных оздоровительных центра и 218 пришкольных лагерей. Сотни родителей заранее спланировали отдых ребят и давно уже приобрели путевки. Как вернуть деньги?

В министерстве образования и науки региона сообщили, что надо обратиться к руководству лагеря. За пришкольный лагерь отвечает управление образования муниципалитета. А на вопросы родителей о занятости детей в период карантина ответят работники Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Специалисты организуют консультации по "горячей линии", но и в прямых эфирах в "Инстаграме".

Фото: iStock
Как работать удаленно из дома с детьми. Инструкция

Для тех родителей, кто купил путевки (в том числе и на лето), но хочет от них отказаться, в Костромской области организуют прием в департаменте соцзащиты. Проблемы с возвратом не будет. Практика отработана. Однако родителей просят немного подождать с летним отдыхом: ситуация с путевками прояснится в ближайшее время. Возможно, отменят первую и вторую смены, а третью и четвертую сохранят.

Но мало вернуть деньги, надо еще помочь родителям и детям пережить внеплановые длинные каникулы. В Пензенской области они наступили еще 17 марта. Тогда же стало известно, что не будет пришкольных лагерей, которые обычно работали в это время. Деньги за питание детей родителям вернули в полном объеме - перевели на карточку. И для тех, кому не с кем оставить дома ребенка младшего школьного возраста, с 23 марта в каждой школе работают дежурные группы. Они формируются по заявке на каждый день, и пребывание детей в них строго ограничено. Ребята приносят еду из дома и не покидают классную комнату. С детьми работают педагоги.

А для школьников в Краснодарском крае на время весенних каникул предложен целый комплекс онлайн-программ для профессиональной ориентации и технического творчества. Свои ресурсы бесплатно открыли учебные центры, библиотеки, музеи, образовательный центр "Сириус".

Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ДФО Хабаровский край ПФО Пензенская область ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии