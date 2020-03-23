В регионах закрывают весенние смены в детских лагерях. Деньги родителям вернут. Свои онлайн-ресурсы бесплатно предоставляют детям учебные центры, библиотеки и музеи.

В Хабаровском крае встречать школьников на недельных каникулах должны были три загородных оздоровительных центра и 218 пришкольных лагерей. Сотни родителей заранее спланировали отдых ребят и давно уже приобрели путевки. Как вернуть деньги?

В министерстве образования и науки региона сообщили, что надо обратиться к руководству лагеря. За пришкольный лагерь отвечает управление образования муниципалитета. А на вопросы родителей о занятости детей в период карантина ответят работники Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Специалисты организуют консультации по "горячей линии", но и в прямых эфирах в "Инстаграме".

Для тех родителей, кто купил путевки (в том числе и на лето), но хочет от них отказаться, в Костромской области организуют прием в департаменте соцзащиты. Проблемы с возвратом не будет. Практика отработана. Однако родителей просят немного подождать с летним отдыхом: ситуация с путевками прояснится в ближайшее время. Возможно, отменят первую и вторую смены, а третью и четвертую сохранят.

Но мало вернуть деньги, надо еще помочь родителям и детям пережить внеплановые длинные каникулы. В Пензенской области они наступили еще 17 марта. Тогда же стало известно, что не будет пришкольных лагерей, которые обычно работали в это время. Деньги за питание детей родителям вернули в полном объеме - перевели на карточку. И для тех, кому не с кем оставить дома ребенка младшего школьного возраста, с 23 марта в каждой школе работают дежурные группы. Они формируются по заявке на каждый день, и пребывание детей в них строго ограничено. Ребята приносят еду из дома и не покидают классную комнату. С детьми работают педагоги.

А для школьников в Краснодарском крае на время весенних каникул предложен целый комплекс онлайн-программ для профессиональной ориентации и технического творчества. Свои ресурсы бесплатно открыли учебные центры, библиотеки, музеи, образовательный центр "Сириус".