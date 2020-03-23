В Забайкалье четырехлетняя девочка выжила после падения с пятого этажа

Забайкальские следователи начали проверку по факту падения четырехлетней девочки из окна квартиры на пятом этаже. Она выжила, но получила травмы. Сейчас ребенок находится в местной больнице.

Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СК, в момент ЧП родители были в соседней комнате. Оставшаяся без присмотра девочка выглянула в окно и оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса малышки.

Чтобы установить все обстоятельства случившегося и принять решение о дальнейших действиях, сотрудники следкома опрашивают свидетелей, в том числе жителей соседних квартир.