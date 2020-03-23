Завершено расследование дела в отношении экс-депутата из Бурятии

Центральный аппарат Следственного комитета объявил об окончании расследования уголовного дела депутата горсовета Улан-Удэ Сергея Иванова. Депутат умудрился обокрасть энергетиков на 800 миллионов рублей. Вот что рассказала корреспонденту "РГ "официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ -"причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". По версии следствия, в период с 2012 по 2017 годы Иванов, будучи генеральным директором сетевой компании ООО "Энком" путем злоупотребления доверием и обмана руководства ПАО "МРСК Сибири" и его филиала "Бурятэнерго" не перечислил ПАО "МРСК Сибири" полученные от потребителей и сбытовых компаний денежные средства, предназначенные согласно установленным индивидуальным тарифам на передачу электроэнергии филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго". Своими действиями он причинил указанному обществу имущественный ущерб в сумме более 800 млн рублей.

Представитель СК уверяет, что следователи смогли собрать достаточно доказательств, и прокуратура с этим согласилась. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.