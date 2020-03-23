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23.03.2020 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Завершено расследование дела в отношении экс-депутата из Бурятии

Текст: Наталья Козлова
Центральный аппарат Следственного комитета объявил об окончании расследования уголовного дела депутата горсовета Улан-Удэ Сергея Иванова. Депутат умудрился обокрасть энергетиков на 800 миллионов рублей. Вот что рассказала корреспонденту "РГ "официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
СК РФ: Банда полицейских зарабатывала на вывозе спиртного из региона

Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ -"причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". По версии следствия, в период с 2012 по 2017 годы Иванов, будучи генеральным директором сетевой компании ООО "Энком" путем злоупотребления доверием и обмана руководства ПАО "МРСК Сибири" и его филиала "Бурятэнерго" не перечислил ПАО "МРСК Сибири" полученные от потребителей и сбытовых компаний денежные средства, предназначенные согласно установленным индивидуальным тарифам на передачу электроэнергии филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго". Своими действиями он причинил указанному обществу имущественный ущерб в сумме более 800 млн рублей.

Представитель СК уверяет, что следователи смогли собрать достаточно доказательств, и прокуратура с этим согласилась. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет ДФО Бурятия

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