Мордовские светотехники наладят выпуск медицинского стекла

Мордовская компания "Лисма", считавшаяся крупнейшим производителем светотехники в РФ, переориентируется на выпуск медицинского стекла. Новый инвестиционный проект, запущенный на базе предприятия фирмой "Интерфармгласс", позволит не только сохранить бренд и коллектив завода, но и создать дополнительные рабочие места.

Инвесторы готовы вложиться и в традиционное для предприятие направление - светотехнику. Фото: Николай Гагарин

Как сообщила пресс-служба главы РМ, судьба "Лисмы" обсуждалась на встрече лидера региона Владимира Волкова и членов правительства республики с руководством предприятия и представителями компании-инвестора.

По словам президента "Интерфармгласс" Тимура Шарипова, сейчас активно ведется работа по интегрированию саранского завода в проект по формированию стекольного холдинга совместно с производством фармацевтической упаковки. Как известно, пока более 60 процентов медицинского стекла в России - импортное.

- В планах "Интерфармгласс" - создать современное высокотехнологичное производство этой продукции на базе "Лисмы" и занять лидирующие позиции в стране, - отметил Шарипов.

Гендиректор "Лисмы" Игорь Константинов пояснил, что программа дальнейшего развития предприятия включает в себя три новых направления: изготовление медицинской тары (ампул, флаконов, шприцев), выпуск медицинского стекла и разработка новых видов стекол, а также производство стеклянных труб для нефтеперерабатывающей отрасли. Что касается традиционной светотехники, то инвесторы подтвердили свою готовность вложиться и в это направление, выделив средства для модернизации производства.

Владимир Волков поручил профильным министерствам отработать все вопросы взаимодействия с инвестором по реализации проекта.

- Важно, чтобы предприятие "Лисма" развивалось, а работающие там люди получали достойную заработную плату, - подчеркнул глава РМ.

На сегодня весь коллектив - а это 1160 человек - в полном составе трудоустроен в новой компании, которая называется "Саранский светотехнический завод "Лисма".

В ближайшее время руководство предприятия намерено увеличить объемы производства и объявить о дополнительном наборе рабочих. Уже открыто около 30 новых вакансий, еще 70 рабочих мест планируется создать в ближайшие три месяца в связи с запуском новой линии по производству труб из боросиликатного стекла для нефтеперерабатывающей промышленности. Оборудование прибудет в Саранск до конца марта.