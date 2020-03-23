В мае стартует новый этап приема заявок от регионов на участие в федеральном проекте "Кадры для цифровой экономики". Об этом "РГ" сообщили в Минэкономразвития. Заявки будут принимать до 1 июля.

Госпрограмма заработала в прошлом году в пяти пилотных регионах: Татарстане, Башкортостане, Якутии, Ростовской и Тульской областях. В 2019 году пять тысяч россиян уже воспользовались правом на получение второй профессии.

Растет спрос на биоинформатиков, data-журналистов, юристов в сфере IT

Заявки на обучение можно было подать на программы дополнительного профессионального образования по 22 направлениям цифровой экономики. В 2020 году на бесплатное обучение граждан выделят 33 тысячи цифровых сертификатов, а количество образовательных программ увеличится в пять раз.

Заявки от граждан начнут принимать во втором полугодии после того, как станет известно число регионов и перечень образовательных организаций и работодателей, готовых участвовать в проекте. Чтобы получить цифровой сертификат, жителям заявленных регионов необходимо после 1 июля зарегистрироваться на сайте www.цифровойсертификат.рф. Программы переквалификации будут доступны только тем гражданам, у которых уже есть среднеспециальное или высшее образование. Учиться они смогут дистанционно или в любой образовательной организации, представленной на сайте. Сейчас их уже более ста: это государственные и коммерческие вузы и колледжи, а также платформы онлайн-образования. Курс переподготовки длится от 36 до 144 часов. По окончании выдается документ о повышении квалификации, который позволит оставаться востребованным специалистом на рынке труда в условиях развития цифровой экономики.

Всего до конца 2024 года миллион россиян должны пройти переподготовку в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". В 2019-м наиболее популярными компетенциями стали "Программирование и создание ИТ-продуктов", "Цифровой маркетинг и медиа", "Большие данные", "Кибербезопасность и защита данных", "Промышленный дизайн и 3D-моделирование".

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина считает кадровую переподготовку необходимой, поскольку прежние профессии устаревают, теряют свою актуальность. "Например, уходит в прошлое профессия юриста в классическом ее понимании. Договорное (контрактное) право - сегодня оцифровано, и работодателю легче оплатить доступ к сайту, который дает возможность конструировать договоры, чем ежемесячную работу юриста", - пояснила она. Ученые из "Сколково" прогнозируют, что к 2030 году 57 профессий исчезнут вовсе. В числе невостребованных могут оказаться экономисты, бухгалтеры, менеджеры.

"Рынок труда уже сейчас переполнен специалистами, неинтересными работодателям", - утверждает генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт Ра" Сергей Тищенко. Однако растет спрос на новых специалистов, в числе которых биоинформатики, физики-наноконструкторы, менеджеры по формированию впечатлений, data-журналисты, юристы в сфере IT, цифровые дизайнеры, системные администраторы. Ожидается, что в ближайшие 10 лет на рынке труда появится около 200 новых профессий.