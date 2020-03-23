В мэрии Саранска запретили рукопожатия

Из-за угрозы коронавируса в горадминистрации столицы Мордовии с понедельника введен запрет на рукопожатия.

Как сообщила пресс-служба мэрии, с такой инициативой выступил глава города Петр Тултаев. На оперативном совещании он напомнил о профилактических рекомендациях.

- С сегодняшнего дня в администрации города, в муниципальных учреждениях и предприятиях вводим мораторий на рукопожатия. Соблюдение мер профилактики каждым из нас, ответственность за себя и своих близких - залог здоровья и избежания заражения, - подчеркнул мэр. - Если кто-то из вас купил путевки заграницу, отказывайтесь от них. Воздержитесь от поездок.

Следует отметить, что в Мордовии пока не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об эпидемиологической ситуации в регионе каждое утро в прямом эфире с трансляцией в соцсетях докладывает министр здравоохранения РМ Олег Маркин. По последним данным, на домашнем карантине находится 261 житель региона, 15 госпитализированы с подозрением на COVID-19.

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8-800-100-46-60 - горячая линия по профилактике коронавируса в РМ.