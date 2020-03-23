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23.03.2020 21:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области введут дополнительные меры поддержки для бизнеса

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Правительство Самарской области планирует усилить на местном уровне федеральные меры поддержки для предпринимателей в связи с ситуацией, связанной с угрозой распространения вируса COVID-19.
Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

На днях руководство Правительства РФ озвучило ряд инициатив, разработанных для поддержки бизнеса в текущих условиях. На три месяца будет введен мораторий на выплату страховых взносов для малого бизнеса. Мораторий коснется также таможенных и налоговых проверок СМСП. На уровне региона уже готовятся такие решения.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Принят ряд дополнительных мер для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). Гарантийный фонд Самарской области (ГФСО) уже ввел отсрочку на четыре месяца по погашению основного долга по действующим залоговым микрозаймам при отсутствии просрочки свыше 30 дней, а также отсрочку на шесть месяцев по уплате основного долга по вновь заключаемым договорам микрозайма.

Также минэкономразвития Самарской области и ГФСО готовы рассматривать вопросы о реструктуризации действующих у СМСП обязательств кредитного характера, обеспеченных поручительством ГФСО, в случае наличия у бизнеса потребности в увеличении или изменении срока исполнения обязательств.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, в свою очередь, призвал федеральные банки и их региональные отделения разработать порядок реструктуризации кредитов для наиболее чувствительных к сложившейся ситуации отраслей.

- В текущих условиях ведения бизнеса мы призываем коммерческие банки реструктуризировать предпринимательские кредиты там, где это необходимо. Со своей стороны мы уже совершили эти шаги. Бизнес нуждается в поддержке здесь и сейчас, и чем быстрее мы предпримем нужные меры для поддержки малых и средних предприятий, тем быстрее добьемся оздоровления всей экономической системы, - подчеркнул министр.

Фото: iStock
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Правительство региона формирует дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области просит представителей СМСП дать обратную связь по инициативам, которые необходимы для поддержки и развития предпринимателей. Присылать информацию можно на почту info@mybiz63.ru. Каждое предложение по поручению министра будет рассмотрено в обязательном порядке.

Кроме того, Агентство по привлечению инвестиций региона продолжает оказывать услуги бизнесу в режиме "одного окна".

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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