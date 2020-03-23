В Татарстане мать избивала дочь за плохой почерк

Следком РФ по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Азнакаевского района республики. Ее подозревают истязании собственной дочери.

По версии следствия, в 2019-2020 годы она систематически наносила побои семилетней девочке. Поводом для этого становились неровный почерк, неправильно завязанная шапка и тому подобное.

На мать в правоохранительные органы пожаловалась бабушка ребенка.

В настоящее время девочка помещена в социальный приют для детей и подростков. Решается вопрос о лишении подозреваемой родительских прав.