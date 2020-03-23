В Ульяновске презентовали экспресс-тест на COVID-19

Ульяновская компания разработала передовую тестовую систему для быстрой диагностики COVID-19, которую представил на пресс-конференции о мерах по противодействию эпидемии губернатор Сергей Морозов. По его словам в Ульяновской области готовы немедленно организовать массовое производство таких тест-систем. Эту информацию подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального правительства.

По словам Сергея Морозова, инновационный продукт позволяет "буквально через два часа определить, есть заболевание у человека или нет".

В настоящее время Роспотребнадзор и Минздрав применяют для выявления коронавируса разработки тестовых систем новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Новая тест-система вольется в процесс экспресс-диагностики вируса по всей России после получения регистрационного удостоверения.

"Сложность диагностики заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, состоит в том, что его симптомы схожи с ОРВИ и гриппом. Поэтому для точной постановки диагноза необходим молекулярно-генетический тест (ПЦР-исследование). Время проведения анализа зависит от типа используемой тест-системы и сегодня может занимать до шести часов. Получить результаты при помощи нового молекулярно-генетического теста можно будет в течение двух часов", - сообщили в пресс-службе компании "ТестГен", которая является резидентом Ульяновского наноцентра.

Проба для анализа берется из слюны или иной слизистой поверхности человека.