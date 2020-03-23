В Ульяновской области сын депутата заразился коронавирусом

Сын депутата Заксобрания Ульяновской области - пока единственный житель Ульяновской области, заразившйся коронавирусом. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Положительные результаты показало тестирование сына нашего депутата", - заявили в Законодательном собрании.

О первом заразившемся коронавирусом жителе Ульяновской области стало известно в пятницу. Димитровградский школьник за несколько дней до этого вернулся из Великобритании. Юноша был помещен в областную детскую инфекционную больницу. Состояние 15-летнего подростка оценивается как удовлетворительное.

Несмотря на то, что депутат работает в Заксобрании не на постоянной основе - последний раз был в здании областного парламента на заседании 12 марта, а с сыном контактировал уже 16-го, - здесь приняты все необходимые меры для защиты от распространения новой инфекции.

"На текущий момент всем членам семьи, кто был в контакте с сыном, сделали повторные тесты, которые показали отсутствие коронавируса. Несмотря на это, мы по предписанию ВОЗ продолжаем находиться в режиме самоизоляции", - заявил сам депутат.

Его сын последние три года учился в одной из частных школ в Англии, а 16 марта отправился в Россию в гости к родителям.