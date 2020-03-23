Байкал назван лучшим озером для летнего отдыха в России

Специалисты сравнили крупнейшие озера России по их популярности у туристов.

Десятку лучших мест для отдыха летом возглавило озеро Байкал. Оно представлено в рейтинге портала "Турстат" двумя поселками - Листвянкой на материковой части побережья и Хужиром на острове Ольхон.

В топ-10 также вошли Ладожское озеро, Онежское озеро, Чаны, Селигер, Большое Яровое, Аслыкуль, Белое озеро, Ильмень и Чудское озеро.

Список составлялся по итогам летнего сезона 2017 года. Сейчас в связи с ситуацией с коронавирусом и закрытием границ резко вырос спрос на перелеты в Иркутск - сразу на 49,6 процента.

По оценкам экспертов, проживание у озера в России в среднем обойдется до трех тысяч рублей в сутки.