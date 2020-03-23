Около девяти миллионов малоимущих семей и одиноких граждан смогут улучшить свое материальное положение при помощи социального контракта к 2024 году, рассказала "РГ" директор департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России Ольга Родионова. Благодаря соцконтракту половина нуждающихся семей смогут выбиться из бедности. В отличие от выплаты пособий здесь действует принципиально другой механизм - не просто дать нуждающимся денег, а помочь им перейти на самообеспечение.

Соцконтракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. Сумма выплаты выросла до 250 тыс. рублей. Всего на эти цели регионам выделены субсидии на 2020 год на 7 млрд рублей. Они распределяются по пилотным регионам, их - 21, а не 13, как планировалось ранее. Это регионы с наиболее низкими показателями прожиточного минимума. Планируется, что социальный контракт будет применяться на территории всей страны уже в 2021 году, на это в федеральном бюджете запланировано 22 млрд рублей.

В минтруде пояснили, что потратить федеральные средства в рамках соцконтракта сегодня можно только по трем направлениям: на содействие в трудоустройстве (в том числе на обучение, поиск работы и выплату стипендии в период стажировки), открытие собственного бизнеса, а также на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. "Например, деньги могут быть направлены на дорогостоящее лечение или в качестве доплаты семье, в которой учится ребенок", - говорит Родионова.

Выплаты по контракту должны использоваться только по целевому назначению. Так, соцконтракт на обучение с последующим трудоустройством обязует гражданина выйти на работу.

За каждым регионом остается право развивать свои направления, адаптированные под потребности местного населения, но уже только за свой счет. Главное условие, что выделенные средства должны быть потрачены на преодоление жизненных трудностей, а не на ежедневные расходы. Например, в сельской местности востребованы единовременные выплаты на развитие личного подсобного хозяйства. Нуждающимся гражданам помогают приобрести скот, кур, пчел, посадочный материал, сельхозинвентарь.

Так, в Тыве пользуется популярностью запущенная 4 года назад программа, по условиям которой люди получают земельный надел и 200 голов овец, а через год передают их другим нуждающимся, оставляя себе приплод. Благодаря этой программе 416 семей вышли из черты бедности. В Республике Алтай в 2019 году все заключившие соцконтракт 25 малоимущих многодетных семей выбрали одно направление - ведение личного подсобного хозяйства. На средства соцконтракта (а в среднем они составили 30 тысяч рублей) они закупили коров, овец, молочных коз, домашних птиц, поросят, пчел, а также инкубаторы, корма, инвентарь и стройматериалы для хозпостроек.

Для села самый простой и востребованный вариант - получить выплату (около 30 тысяч рублей) на покупку скота, кур, пчел и сельхозинвентарь

Половина жителей Вологодской области, заключивших соцконтракты, с его помощью ищут работу, 40% проходят переобучение или обзаводятся всем необходимым для личного подсобного хозяйства, а 10% заводят собственное дело. Так, семья Татьяны и Алексея Сясиных из деревни Заемье Грязовецкого района, у которых четверо детей, на полученное по социальному контракту пособие в 36 тыс. рублей купили поросят, инкубатор и 50 индюшачьих яиц, корма, зернодробилку. Занялись выращиваем птицы и свиней. Теперь к ним за цыплятами едут со всей округи, они продают яйца, мясо, сало, а на вырученные деньги достроили собственный дом.

В Башкирии, где с 2014 года заключены уже 6,7 тысячи социальных контрактов, сумма выплат в 2019 году варьировалась от 15 тысяч рублей на проезд и проживание во время обучения до 100 тысяч рублей на открытие собственного дела. Самым популярным был контракт на покупку и разведение скота, кроликов, птиц и т.д. (от 40 тыс. до 50 тыс. рублей), вообще за 6 лет 98% граждан заключили соцконтракт именно на развитие личного подсобного хозяйства. Далеко не всегда в таких случаях семья формально выходит из бедности, но зато дети получают возможность лучше питаться. Власти региона поставили перед собой цель кардинально изменить соотношение видов соцконтрактов, сделав упор на развитие бизнеса. Ведь в течение следующих пяти лет из федерального бюджета Башкирии на развитие системы соцконтрактов выделят свыше миллиарда рублей, но при этом выставляются жесткие требования - сделать семью самостоятельным экономическим субъектом, повысив реальные доходы граждан и снизив уровень бедности. А этого с одной коровой не сделаешь.

В Мордовии в рамках социального контракта можно получить несколько видов помощи, в том числе деньги на погашение части долга за услуги ЖКХ (не более 30 тысяч рублей, при наличии в семье несовершеннолетних детей - 50 тысяч). При этом заявителю деньги не выплачиваются - они перечисляются на оплату долга в коммунальную организацию при условии, что сам должник начал работать и погашать задолженность.

В Липецкой области первые пять соцконтрактов в этом году заключены с семьями, которые будут заниматься разведением клубники для известного в регионе производителя фруктовых йогуртов.

В Ростовской области соглашения между гражданами и соцслужбами появились еще в 2013 году, и они уже помогли улучшить положение 3551 семьи. Например, Елена Комарова из Батайска со своими родными организовала семейный бизнес: на выделенные средства она купила тандыр за 200 тыс. руб. и открыла минипекарню.