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23.03.2020 15:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кузбасские врачи удалили редкую опухоль гигантских размеров

Текст: Юлия Потапова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Новокузнецке хирурги успешно удалили пожилой пациентке опухоль, которая весила практически как сама больная.

Фото: iStock
Тюменской пенсионерке удалили опухоль размером с футбольный мяч

Как сообщает онкологическая служба Кузбасса в Instagram, к новокузнецким медикам обратилась 72-летняя женщина, у которой диагностировали редкую патологию - неорганное забрюшинное новообразование огромных размеров. Разрастись до такой степени и отодвинуть органы опухоли - по предварительным данным, злокачественной - позволило отсутствие боли у пациентки.

Операцию провели заведующий онкологическим отделением Новокузнецкого филиала областного онкодиспансера Александр Ревицкий и хирург Глеб Пугачев. Сейчас пациентка восстанавливается после вмешательства, оставаясь под наблюдением врачей.

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