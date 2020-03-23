Кузбасские врачи удалили редкую опухоль гигантских размеров

В Новокузнецке хирурги успешно удалили пожилой пациентке опухоль, которая весила практически как сама больная.

Как сообщает онкологическая служба Кузбасса в Instagram, к новокузнецким медикам обратилась 72-летняя женщина, у которой диагностировали редкую патологию - неорганное забрюшинное новообразование огромных размеров. Разрастись до такой степени и отодвинуть органы опухоли - по предварительным данным, злокачественной - позволило отсутствие боли у пациентки.

Операцию провели заведующий онкологическим отделением Новокузнецкого филиала областного онкодиспансера Александр Ревицкий и хирург Глеб Пугачев. Сейчас пациентка восстанавливается после вмешательства, оставаясь под наблюдением врачей.