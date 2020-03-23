Новосибирский НИИ создаст собственный центр для изучения вирусов

Строительство нового корпуса может стартовать в 2022 году. По словам врио директора ФИЦ ФТМ Михаила Воеводы, новый центр будет создан на базе лаборатории экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний. Она действует с 2013 года, все это время специалисты лаборатории исследуют пути распространения и эволюцию возбудителей гриппа.

Как отмечает руководитель НИИ, инициатива создания вирусологического центра была поддержана в СО РАН. По мнению ученых, несмотря на то что в Новосибирской области действует Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", новая структура позволит расширить границы изучения вирусов, так как у академических лабораторий больше возможностей для участия в международных исследованиях.

Для создания вирусологического центра потребуется расширить существующую лабораторию, усилить ее оборудование и провести реконструкцию площадей.

В перспективе - строительство специального корпуса для проведения вирусологических исследований на животных и людях, который будет отвечать всем современным стандартам.