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23.03.2020 10:44
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Новосибирский НИИ создаст собственный центр для изучения вирусов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В новосибирском Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) заявили о намерении создать собственный вирусологический центр. Как сообщает ТАСС, проектирование начнется в следующем году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Строительство нового корпуса может стартовать в 2022 году. По словам врио директора ФИЦ ФТМ Михаила Воеводы, новый центр будет создан на базе лаборатории экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний. Она действует с 2013 года, все это время специалисты лаборатории исследуют пути распространения и эволюцию возбудителей гриппа.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как отмечает руководитель НИИ, инициатива создания вирусологического центра была поддержана в СО РАН. По мнению ученых, несмотря на то что в Новосибирской области действует Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", новая структура позволит расширить границы изучения вирусов, так как у академических лабораторий больше возможностей для участия в международных исследованиях.

Для создания вирусологического центра потребуется расширить существующую лабораторию, усилить ее оборудование и провести реконструкцию площадей.

В перспективе - строительство специального корпуса для проведения вирусологических исследований на животных и людях, который будет отвечать всем современным стандартам.

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