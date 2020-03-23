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23.03.2020 16:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омич нарушил карантин ради прогулки по городу

Текст: Наталья Граф

Жителя Омска привлекут к административной ответственности за несоблюдение правил общественной безопасности. Несмотря на карантинный режим, он гулял по городу.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Омская семья вернулась из-за границы и находилась на карантине в домашних условиях. Однако глава семьи не выдержал сидения взаперти и решил выйти на улицу.

- Факт зафиксирован, Роспотребнадзор и правоохранительные органы уведомлены. Об этом сегодня на аппаратном совещании регионального кабинета министров сообщила мэр Оксана Фадина, - сообщает правительство Омской области.

Чиновники потребовали привлекать к ответственности каждого, кто пренебрегает требованиями безопасности и подвергает риску здоровье окружающих. Местные власти намерены ужесточить ответственность за неисполнение официальных предписаний прибывшими из-за рубежа омичами. Нарушителям собираются отменять больничные листы.

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