Омич нарушил карантин ради прогулки по городу

Жителя Омска привлекут к административной ответственности за несоблюдение правил общественной безопасности. Несмотря на карантинный режим, он гулял по городу.

Омская семья вернулась из-за границы и находилась на карантине в домашних условиях. Однако глава семьи не выдержал сидения взаперти и решил выйти на улицу.

- Факт зафиксирован, Роспотребнадзор и правоохранительные органы уведомлены. Об этом сегодня на аппаратном совещании регионального кабинета министров сообщила мэр Оксана Фадина, - сообщает правительство Омской области.

Чиновники потребовали привлекать к ответственности каждого, кто пренебрегает требованиями безопасности и подвергает риску здоровье окружающих. Местные власти намерены ужесточить ответственность за неисполнение официальных предписаний прибывшими из-за рубежа омичами. Нарушителям собираются отменять больничные листы.