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23.03.2020 12:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области семьи с детьми получат дополнительную поддержку

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области семьи с детьми получат дополнительные ежемесячные денежные выплаты. Количество детей, на которых будет производится выплата, составляет 38 781 человек.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующий законопроект разработан в соответствии с Указом президента Владимира Путина от 20 марта № 199. Документ одобрен на заседании правительства региона, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

Фото: Правительство Новосибирской области
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На реализацию мероприятий, предусмотренных законопроектом, из бюджета области будет выделено почти 640 миллионов рублей.

Министр труда и социального развития области Ярослав Фролов отметил, что изменения вносятся в закон Новосибирской области "О социальной поддержке граждан, имеющих детей". В проекте закона закрепляется, что ежемесячная выплата предоставляется на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, и будет составлять 6 018,5 рублей.

Одобренный членами правительства документ будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.

Справка "РГ"

Порядок и условия назначения выплаты будут установлены правительством Новосибирской области. После принятия нормативных документов информация будет размещена на сайте областного Министерства труда и соцразвития.

Контакт

"Горячая линия" Министерства труда и социального развития Новосибирской области - 8-800-100-00-82.

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