В Шерегеше построят канатную дорогу длиной почти в километр

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство канатно-кресельной дороги в горнолыжном комплексе "Шерегеш" на юге Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проектная документация на строительство объекта была рассмотрена повторно - после актуализации результатов инженерно-геодезических изысканий и обновления топографической съемки. Подвесная одноканатная дорога протяженностью 992,99 метра будет предназначена для транспортировки лыжников и сноубордистов. Ее пропускная способность составит 1501 человек в час, а перепад высот между верхней и нижней станциями - 254,9 метра.

Финансирование строительных работ предполагается осуществлять без привлечения средств федерального бюджета.

Туристский комплекс у подножья горы Зеленая в поселке Шерегеш Таштагольского района был построен в 1981 году.