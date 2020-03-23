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23.03.2020 12:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Шерегеше построят канатную дорогу длиной почти в километр

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство канатно-кресельной дороги в горнолыжном комплексе "Шерегеш" на юге Кузбасса.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Как сообщает пресс-служба ведомства, проектная документация на строительство объекта была рассмотрена повторно - после актуализации результатов инженерно-геодезических изысканий и обновления топографической съемки. Подвесная одноканатная дорога протяженностью 992,99 метра будет предназначена для транспортировки лыжников и сноубордистов. Ее пропускная способность составит 1501 человек в час, а перепад высот между верхней и нижней станциями - 254,9 метра.

Финансирование строительных работ предполагается осуществлять без привлечения средств федерального бюджета.

Туристский комплекс у подножья горы Зеленая в поселке Шерегеш Таштагольского района был построен в 1981 году.

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