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23.03.2020 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири при ураганном ветре перевернулось несколько фур

Текст: Никита Зайков

Сильные порывы ветра могли стать причиной целого ряда ДТП, произошедших под Новосибирском с участием большегрузов. Как рассказала представитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции Инна Якобчук, аварии были зафиксированы вчера примерно в одно время, около 19.00.

Одно из дорожных происшествий случилось в Черепановском районе - там перевернувшуюся фуру водителям удалось поставить на колеса своими силами. А вот в Каргатском районе поврежденные автомобили пришлось эвакуировать при помощи буксира.

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На 1278 километре трассы Р-256 в кювет съехала фура Isuzu, почти следом за ней перевернулся еще один большегруз Mercedes, причем во втором случае машина задела проезжавший мимо автомобиль. В четырех километрах от этого места еще один водитель грузовика, направлявшегося со стороны Омска в Новосибирск, также не справился с управлением и слетел на обочину. Ему потребовалась помощь медиков, мужчина был доставлен в больницу.

По словам Инны Якобчук, ураганный ветер мог стать сопутствующим фактором произошедших ДТП, но едва ли основной их причиной. "Мы же понимаем, что ветер не может переворачивать фуры, как фантики. Скорее всего водители в этой ситуации не успели среагировать и допустили съезд в кювет", - предположила специалист.

Между тем, по сообщениям очевидцев, вчера в Новосибирской области ветром сдувало мусорные баки, обшивку кровли, а в Первомайском районе областного центра ураган перевернул остановочный павильон.

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