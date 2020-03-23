В Томске роботы собрали пазл картины Ван Гога "Звездная ночь"

Томские ученые разработали программу для группового управления роботами, позволяющую им работать сообща, без вмешательства человека.

В тестировании программного обеспечения участвовала группа автономных мобильных роботов, которой удалось собрать пазл картины Ван Гога "Звездная ночь".

- Для ее решения задачи ученые использовали киберфизический подход: методы идентификации и теории, компьютерное зрение и теорию графов, - сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

Ученые планируют создать отечественный аналог программного обеспечения для управления предприятием, чтобы получить наибольшую эффективность в производстве и улучшить алгоритм управления.