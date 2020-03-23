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23.03.2020 22:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Рамзан Кадыров временно запретил в Чечне проведение свадеб

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)
Фото: Муса Садулаев/РГ Фото: Муса Садулаев/РГ
Фото: Муса Садулаев/РГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером сообщил о новых ограничительных мерах, которые будут предприниматься руководством региона по недопущению распространения коронавируса на территории республики. Среди этих чрезвычайных мер - временный запрет на проведение свадебных церемоний.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Сегодня главная задача власти и общества - не дать эпидемии коронавируса распространиться в республике, - сказал Кадыров, которого цитирует официальный сайт главы и правительства Чечни. - Поэтому принимаем на региональном уровне целый ряд мер… Я поручил внести определенные коррективы в работу ресторанов и кафе. Во-первых, нельзя проводить массовые мероприятия, в частности, свадьбы, разные банкеты и прочее. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей".

При этом он добавил, что "в наиболее людных местах исключение делается для нескольких заведений, чтобы гости города могли поесть. Одновременно во всех ресторанах работают службы доставки. В любой конец города быстро доставят блюда курьеры многих десятков кафе и ресторанов".

Руководитель республики также обратился к землякам с просьбой не посещать с детьми общественные места, а людей пожилого возраста призвал "без особой необходимости не покидать квартиры и дома".

"Я ответственно заявляю, что ни одна семья в ЧР не останется без продуктов питания. Позвонив по определенным номерам, они получат все, что необходимо", - отметил Кабыров. По его словам, уже сегодня "волонтеры развозят по домам продуктовые пакеты для нуждающихся семей и лиц преклонного возраста".

Тем временем

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусу на территории ЧР, на сегодняшний день не вывялено ни одного случая заболевания COVID-19 в республике. На домашний карантин отправлены 193 человека, которые приехали из европейских стран. 

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