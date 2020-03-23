Назначен новый министр МВД Карачаево-Черкесии

Министром МВД по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Александр Мельниченко, который сменит временно исполнявшего обязанности министра - полковника Ансара Боташева.

До назначения в КЧР полковник Александр Мельниченко занимал пост заместителя начальника управления МВД России по Липецкой области. В ближайшее время новый руководитель будет представлен личному составу МВД республики.

Александр Мельниченко родился в 1979 году в Краснодарском крае. В 1998 году закончил Астраханскую специальную школу милиции МВД РСФСР, а в 2002 году - Краснодарский юридический институт МВД России.

Более 17 лет занимал различные должности в подразделениях криминальной милиции и подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Краснодарского края.