В КБР ликвидированы готовившие теракт трое боевиков

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии ликвидированы трое бандитов. У них обнаружили готовые к применению СВУ, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Информация о готовившимся теракте правоохранители получили утром в понедельник. Проверив полученные данные, силовики обнаружили у одного из подозреваемых два полностью собранных самодельных взрывных устройства, а также компоненты к ним.

В процессе дальнейшей отработки оперативных данных было установлено и местонахождение боевиков. Выяснилось, что они забаррикадировались одном из домов в селении Кременчуг-Константиновское.

- При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы, - отметили в НАК.

На месте боестолкновения были обнаружены автоматическое оружие, переделанные для стрельбы боевыми патронами пневматические пистолеты, патроны к ним и СВУ. Во время спецоперации пострадавших и погибших среди мирного населения и силовиков нет.