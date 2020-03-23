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23.03.2020 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР ликвидированы готовившие теракт трое боевиков

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии ликвидированы трое бандитов. У них обнаружили готовые к применению СВУ, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Информация о готовившимся теракте правоохранители получили утром в понедельник. Проверив полученные данные, силовики обнаружили у одного из подозреваемых два полностью собранных самодельных взрывных устройства, а также компоненты к ним.

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В процессе дальнейшей отработки оперативных данных было установлено и местонахождение боевиков. Выяснилось, что они забаррикадировались одном из домов в селении Кременчуг-Константиновское.

- При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы, - отметили в НАК.

На месте боестолкновения были обнаружены автоматическое оружие, переделанные для стрельбы боевыми патронами пневматические пистолеты, патроны к ним и СВУ. Во время спецоперации пострадавших и погибших среди мирного населения и силовиков нет.

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