Вернувшихся из Британии дагестанских школьников отправили в карантин

В Махачкалу из туристической поездки в Великобританию возвратилась группа дагестанских школьников. Вместе с педагогом, всего 23 человека, подростки направлены на самоизоляцию - на 14 дней.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, специалисты провели дистанционную термометрию и анкетирование всех пассажиров рейса. Прибывшие дети также обследованы на коронавирусную инфекцию. Лиц с признаками инфекционных заболеваний выявлено не было.

Специалисты Роспортебнадзора по РД также готовятся встретить группы жителей Дагестана из Грузии и Азербайджана. А медикам и полицейским предстоит проверить 1700 местных жителей, которые уже находятся на режиме самоизоляции.

Отметим, что с 23 марта в Дагестане действует горячий номер по коронавирусу 8-800-350-00-63.