Двое жителей Вологодской области получили условные сроки за кражу семи килограммов клюквы у односельчанина. Вину граждан усугубило то, что они действовали организованной группой и выломали дверь в квартиру.

Курьезно-криминальная история случилась в поселке Колошма Бабаевского района области. Двое граждан - М. и П. - очень хотели продолжить застолье. Они уже неплохо посидели, выпили все, что было, но их души отчаянно требовали продолжения банкета. А деньги закончились. Что делать?

Сначала дружки попытались решить дело ­по-хорошему: взять взаймы на водку или продать человеку цепь от пилы. Когда тот отказался, они вломились к нему в дом и украли таз с клюквой

В подобной ситуации может оказаться каждый. Одни выходят из нее с честью, другие совершают преступление. М. и П. поначалу попытались выйти с честью, то есть найти деньги законным путем. Они попробовали договориться по-хорошему со своим знакомы С., будущей жертвой преступления.

Сначала у мужчины попросили денег в долг. Он отказал. Тогда ему предложили купить цепь от пилы, но и тут последовало решительное "нет", цепь не нужна. Ситуация для дружков становилась критической. А знакомый к тому же стал учить их жизни.

"Потерпевший в судебном заседании пояснил, что к нему действительно приходил М. с просьбой дать денег взаймы, он отправил его в лес собирать ягоды и зарабатывать деньги", - рассказывают в Вологодском областном суде.

Но в лес по ягоды и грибы подвыпившие дружки не пошли. Вместо лесной тропинки они выбрали криминальную дорожку. Любопытно, что вначале возникла идея украсть у знакомого деньги, однако единогласного одобрения она не вызвала. Тогда поступило предложение украсть у односельчанина клюкву.

"Они договорились, что П. отвлечет внимание мужчины, а М. проникнет в жилое помещение и совершит хищение, - рассказывают в Вологодском областном суде. - С 13 до 14 часов П. отвлек мужчину, вызвав его в магазин по надуманному поводу. После чего М., повредив запорное устройство на входной двери гвоздодером, проник в квартиру и похитил 7 килограммов клюквы в пластиковом тазу. С места происшествия М. скрылся. Совместно с П. они распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 1140 рублей".

В переводе с юридического "распорядились по собственному усмотрению" означает пропили. Как рассказал на суде потерпевший, к нему действительно пришел П. и сказал, что его зовут в магазин. Мужчина поверил, поскольку заказывал дрова, но продавец в магазине сообщила, что ничего не знает. Когда потерпевший вернулся домой, то увидел вырванный замок из двери и рассыпанную на крыльце клюкву...

Возможно, дружки надеялись, что кража клюквы, собранной в лесу своими руками, не попадает под УК. Мол, это дары природы, и они принадлежат всем. Но теплую компашку подвела юридическая неграмотность. Клюква считается общей, пока растет на своем болоте. Как только ее принесут в дом, это уже чья-то клюква. Обычные кражи до 2,5 тысячи рублей под УК не попадают. Но дружки действовали группой, да еще вломились в чужое жилище, а за это положено уголовное наказание независимо от размера украденного.