Конференция по истории и будущему Арктики прошла в дистанционном формате

В Петербурге на базе Политехнического университета состоялась V Международная научная конференцию "Арктика: история и современность". Учитывая непростую эпидемическую ситуацию, мероприятие состоялось в дистанционном формате.

По словам научного руководителя конференции, академика РАН, доктора технических наук профессора Юрия Васильева, на мероприятие заявилось свыше 700 человек. Решено было не рисковать здоровьем участников, а полностью перейти в дистанционный формат.

Выглядело это следующим образом: участники высылали организаторам презентации, а также записи своих выступлений. Учитывая масштаб мероприятия, организовать видеоконференц-связь со всеми участниками было технически невозможно. Тем не менее благодаря помощи Проектного офиса развития Арктики, была сделана профессиональная запись участников заседания.

Как сообщил зампредседателя оргкомитета конференции, заведующий кафедрой общественных наук, профессора ГИ СПбПУ Сергей Кулик, все статьи, прошедшие через процедуру рецензирования, передадут в научные журналы для публикации.

Справка "РГ"

Международная научная конференция "Арктика: история и современность" проводится в Политехе с 2016 года. За прошедшее время в ней приняло участие более двух тысяч отечественных и иностранных исследователей, представляющих общественные, естественные, технические и военные науки, а также экспертов, представителей дипломатических структур и бизнеса. По результатам конференций опубликовано более 300 научных работ.