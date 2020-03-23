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23.03.2020 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У жителя Великого Новгорода лабораторно подтвержден коронавирус

Текст: Евгения Цинклер (Новгородская область, Псковская область)

У жителя Великого Новгорода официально подтверждено заражение коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По его словам, анализ отправленный в новосибирскую лабораторию "Вектор", дал положительный результат.

Известно, что заболевший - житель Великого Новгорода, вернувшийся из-за рубежа. У всех, с кем он контактировал заболевший, анализы отрицательные.

Тем временем губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в Instagram, что число предположительно инфицированных в регионе выросло до шести человек: у них положительный результата дали экспресс-тесты. Сейчас врачи ждут результата анализов из Новосибирска. Пациенты вернулись из Испании и Доминиканской республики.

Кроме того, ложноположительный диагноз был у одного ребенка. Его группа в детском саду с сегодняшнего дня отправлена на карантин до получения результатов повторного анализа.

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Обновлённая статистика по #коронавирус. * На данный момент госпитализированы в инфекционную больницу 27 человек. Снижение обусловлено отсутствием симптомов у значительного числа обследованных пациентов: часть была переведена в другие учреждения, часть – выписана домой🏠. * Число госпитализированных с подозрением на #коронавирус выросло до 21. Предварительно подтвердились по результатам экспресс-тестов 6 – о них вчера подробно рассказывал. * Что касается детского сада «Ягодка» – с понедельника группа, где занимался мальчик с ложноположительным диагнозом, отправляется на карантин до получения результатов повторного анализа. В помещениях проведена дезинфекция☣. Держу в курсе! #КоронаНовости #БудьтеЗдоровы #Здравоохранение #Безопасность #ПредупрежденВооружён #MV_007🇷🇺

Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород СЗФО Псковская область Распространение коронавируса COVID-19

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