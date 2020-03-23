У жителя Великого Новгорода лабораторно подтвержден коронавирус

У жителя Великого Новгорода официально подтверждено заражение коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По его словам, анализ отправленный в новосибирскую лабораторию "Вектор", дал положительный результат.

Известно, что заболевший - житель Великого Новгорода, вернувшийся из-за рубежа. У всех, с кем он контактировал заболевший, анализы отрицательные.

Тем временем губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в Instagram, что число предположительно инфицированных в регионе выросло до шести человек: у них положительный результата дали экспресс-тесты. Сейчас врачи ждут результата анализов из Новосибирска. Пациенты вернулись из Испании и Доминиканской республики.

Кроме того, ложноположительный диагноз был у одного ребенка. Его группа в детском саду с сегодняшнего дня отправлена на карантин до получения результатов повторного анализа.