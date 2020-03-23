У жителя Великого Новгорода лабораторно подтвержден коронавирус

У жителя Великого Новгорода официально подтверждено заражение коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
По его словам, анализ отправленный в новосибирскую лабораторию "Вектор", дал положительный результат.
Известно, что заболевший - житель Великого Новгорода, вернувшийся из-за рубежа. У всех, с кем он контактировал заболевший, анализы отрицательные.
Тем временем губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в Instagram, что число предположительно инфицированных в регионе выросло до шести человек: у них положительный результата дали экспресс-тесты. Сейчас врачи ждут результата анализов из Новосибирска. Пациенты вернулись из Испании и Доминиканской республики.
Кроме того, ложноположительный диагноз был у одного ребенка. Его группа в детском саду с сегодняшнего дня отправлена на карантин до получения результатов повторного анализа.
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Обновлённая статистика по #коронавирус. * На данный момент госпитализированы в инфекционную больницу 27 человек. Снижение обусловлено отсутствием симптомов у значительного числа обследованных пациентов: часть была переведена в другие учреждения, часть – выписана домой🏠. * Число госпитализированных с подозрением на #коронавирус выросло до 21. Предварительно подтвердились по результатам экспресс-тестов 6 – о них вчера подробно рассказывал. * Что касается детского сада «Ягодка» – с понедельника группа, где занимался мальчик с ложноположительным диагнозом, отправляется на карантин до получения результатов повторного анализа. В помещениях проведена дезинфекция☣. Держу в курсе! #КоронаНовости #БудьтеЗдоровы #Здравоохранение #Безопасность #ПредупрежденВооружён #MV_007🇷🇺