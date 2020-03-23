В Петербурге мужчина и женщина развлекались, стреляя по автомобилям

Петербургские полицейские задержали пару, развлекавшуюся стрельбой по автомобилям.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вчера, 22 марта в полицию обратились прохожие, которые рассказали, что возле дома на Большой Посадской улице, 24 (Петроградский район Петербурга) неизвестные стреляют из пистолета.

Прибывшие на место полицейские стрелявших не застали, но увидели следы выстрелов на припаркованных у дома автомобилях.

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Ими оказались 50-летняя женщина, живущая в том же доме, и ее 41-летний друг. В квартире обнаружен и изъят пневматический пистолет.

В отношении граждан составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции отмечают, что в результате стрельбы никто не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного автомобилям, устанавливается.