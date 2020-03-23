Под Калининградом "Искандеры" Балтфлота ударят по условному противнику

Учение по нанесению электронных массированных ракетных ударов начали расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение армейского корпуса БФ проходит в рамках лагерного сбора на одном из флотских полигонов. В плановом учении задействовано более 100 военнослужащих ракетного соединения, свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Подразделения ракетного соединения уже совершили марш в назначенный район для выполнения учебно-боевой задачи. На марше военнослужащие отразили атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели участки зараженной местности.

В позиционных районах расчетам "Искандеров" предстоит выполнить электронные пуски по различным целям условного противника: командным пунктам, скоплениям живой силы, колоннам бронетехники. Ракетчики также сдадут нормативы по заряжанию пусковых установок.