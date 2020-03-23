Под Новгородом нашли останки советского летчика со странными погонами

Поисковые отряды "Скиф" и "Сокол" экспедиции "Долина" обнаружили в Парфинском районе Новгородской области останки советского летчика времен Великой Отечественной войны.

Как сообщают в экспедиции, ранее у деревни Преслянка был найден советский истребитель ЛАГГ-3. Поисковики полагают, что самолет находился в составе 156-го истребительного полка Северо-Западного фронта.

Истребитель потерпел крушение, и поисковики понимали, что недалеко от места падения могут находиться останки бойца. Поиски оказались успешны. Волонтеры нашли фрагменты останков и личные вещи, в частности обнаружены петлицы с четырьмя кубами. В довоенное время они соответствовали капитанскому званию, но к началу Великой Отечественной знаки отличия изменились, появились так называемые "шпалы".

Также на месте падения самолета поисковики обнаружили гильзы от 23-миллиметровой пушки. Номер истребителя волонтерам известен, но они выяснили, что на борт с этим номером такие пушки на заводе-изготовителе не устанавливались.

Пока поисковики не могут объяснить эти странности, но полагают, что со временем все загадки будут разрешены. Сейчас они продолжают раскопки у деревни.