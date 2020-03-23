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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Карантин с браком

Влюбленных попросили потерпеть со свадьбами
Текст: Вера Черенева ( "Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)
Свадебные церемонии в Санкт-Петербурге будут изменены. Причины тому - распространение коронавирусной инфекции.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Как сообщил городской комитет по делам записи актов гражданского состояния, до 30 апреля в дворцы бракосочетания можно будет пускать на церемонию не более 12 человек. До конца апреля приостановлена и регистрация новорожденных. Комитет призвал горожан по возможности отложить посещение организации и оформление документов. Пока массово переносить свадьбы горожане не торопятся.

Фото: iStock
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"Ну а как перенести, - говорит Венера Саитова. - У нас уже все заказано, внесена предоплата, родственники купили билеты". Но план у нее есть: на самой церемонии будут присутствовать только свидетели, родители и фотограф с оператором, гостей сразу позовут в ресторан. Приблизительное число собирающихся 45 человек, так что Саитова полагает, если противоэпидемические меры не ужесточатся, то свадьба ничего не нарушит.

Новости о коронавирусе свадебную индустрию не особо затронули. В соцсетях бронируются места в ресторанах, заказываются платья, букеты, прически. Некоторые организаторы подготовили спецпредложение. Например, управляющий одним из ресторанов разместил объявление, что с начала марта и до конца мая будет организована выездная регистрация и шоу с шампанским.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

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