Сотрудница Смольного госпитализирована с подозрением на коронавирус

Сотрудница комитета по молодежной политике администрации Петербурга госпитализирована в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как сообщает пресс-служба Смольного, сотрудница не ездила в последнее время, но контактировала с гражданами, которые приезжали из других стран.

Комитет по молодежной политике расположен в здании на Большой Морской, 31. Сейчас всех сотрудников комитета, которые общались с госпитализированной коллегой, отправили на самоизоляцию. При этом они продолжают выполнять свою работу, но делают это дистанционно.

В целом же, как говорят в администрации города, на удаленную работу планируется перевести около 10 процентов сотрудников администрации. В пресс-службе Смольного отмечают, что список специалистов, отправляющихся на удаленку формируется исходя из того, что органы государственной власти должны работать бесперебойно.